Сборная России начала первый матч чемпионата Европы по мини-футболу. Соревнования проходят в Амстердаме. Россияне встречаются с национальной командой Словакии на арене «Зигго Дом».

Стартовый свисток дан в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

Подопечные Сергей Скоровича попали в отборочную группу со сборными Словакии, Хорватии и Польши. Две лучшие команды пройдут в 1/4 финала. В случае попадания в плей-офф сборная России может встретиться с Грузией, Испанией, Азербайджаном или Боснией и Герцеговиной.

Матч с хорватами состоится 25 января, встреча с Польшей запланирована на 29 января.

Сборная России выигрывала чемпионат Европы по мини-футболу в 1999 году. Также россияне завоевывали пять серебряных и три бронзовые медали.