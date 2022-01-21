Фигуристка Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию, а сейчас представляющая Грузию, прокомментировала выступление российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

Губанова рассказала, что знает Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову с детства. Она их помнит еще маленькими. Анастасия считает, что Александра и Камила – хорошие девочки. Ей приятно с ним общаться. Анну грузинская фигуристка знает не так хорошо, но думает, что Щербакова – настоящий боец, который может собраться перед соревнованиями.

«Саша – просто монстр. Это что-то невероятное. Я считаю, что именно она начала всю эту гонку четверных и продолжает это делать. Камила – просто космос, очень красивые программы, прыжки на три километра. Молодец!» – цитирует Губанову Sport24.

Валиева, Щербакова и Трусова попали в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.