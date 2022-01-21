Пресс-служба Российского футбольного союза заявила, что руководство организации не рассматривает вопрос переноса матчей сборной России за выход на чемпионат мира 2022 года со стадиона «Лужники». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Источник заявил, что РФС и национальная сборная России готовятся к мартовским матчам отборочного раунда чемпионата мира в штатном режиме.

«РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих встреч в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений. По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на матч встречи пройдут на стадионе «Лужники«, – заявили в пресс-службе организации.

24 марта сборная России сыграет стыковой матч за право выхода на чемпионат мира против Польши. Победитель встречи сыграет с лучшей командой пары Швеция – Чехия.