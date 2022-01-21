Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевым пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Бостона» (3:4). Для него эта передача стала 619-й в лиге. По данному показателю Овечкин вышел на третье место среди россиян, догнав защитника Сергея Зубова.

Больше результативных пасов записали на свой счёт только Сергей Фёдоров (696) и Евгений Малкин (682). Последний продолжает выступления в НХЛ в составе «Питтсбурга» и может побить рекорд Фёдорова.

Среди российских снайперов в НХЛ Овечкин держит первое место с гигантским отрывом. На его счету 757 голов. По данному показателю он идёт четвёртым в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894), Горди Хоу (801) и Яромиру Ягру (766). Среди россиян вторым по голам идёт Сергей Фёдоров (483).