Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о шансах российской лыжницы Натальи Непряевой на победу на Олимпийских играх в Пекине.

«Наташа может бороться. Просто Наташе нужен ее оптимальный вес, к которому она, слава богу, пришла сейчас. Непряева может и лидировать в гонках, когда с ней идет Йохауг. Считаю, что Наташа абсолютно точно может обыгрывать Терезе«, – заявила Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

Глава Федерации лыжных гонок России добавила, что победа на «Тур де Ски» должна придать уверенности Непряевой. Кроме того, Наталья тренировалась на протяжении текущего сезона.

Также Вяльбе надеется, что Юлия Ступак придет к спортивной форме к Олимпиаде. Она переболела коронавирусом в июле, и он выбил ее из колеи.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.