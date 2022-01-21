В Саранске продолжается чемпионат России среди юниоров. Сегодня, 21 января, с короткой программой выступили юноши.

Первое место занял Илья Яблоков. Он упал с трех квадов: сальхова, риттбергера и тулупа в произвольной программе. Он также допустил ошибку на приземлении тройного акселя. Судьи оценили прокат фигуриста в 144,77 балла. Суммарная оценка за два проката составила 117,99 балла.

Вторым стал Николай Угожаев. Он набрал 227,82 балла за два соревновательных дня.

Тройку призеров замкнул Артем Ковалев. Он упал с четверного тулупа, затем чисто исполни четверной сальхов и каскад из тройного акселя и тройного тулупа. Во второй части программы Артем сделал тройной риттбергер, но упал с тройного акселя, а затем чисто исполнил каскад тройной флип – тройной сальхов через ойлер. Каскад тройной флип – двойной тулуп также был сделан без ошибок. Судьи оценили прокат Ковалева в 140,63 балла. Суммарная оценка равна 225,65 балла.

Лидер по итогам короткой программы – Егор Рухин, недавно перешедший от Тутберидзе к Плющенко, упал с четверного сальхова в начале программы, затем не смог чисто прыгнуть четверной тулуп и снова упал с тройного акселя. Далее фигурист сделал каскад из тройного акселя и двойного тулупа, следом каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Рхин также ошибся на приземлении тройного лутца, но смог устоять на каскаде тройной флип — тройной сальхов через ойлер. Судьи оценили прокат фигуриста в 137,87 балла. Суммарная оценка составила 223,96 балла. Он опустился на пятое место.