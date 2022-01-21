Бывшая девушка форварда «Зенита» Сердара Азмуна Алия отправила письмо уполномоченному по правам ребенка Санкт-Петербурга, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на адвоката девушки Андрея Дмитритева.

Алия хочет, чтобы форвард сине-бело-голубых пришёл на заседание суда для проведения ДНК-теста на отцовство.

Алия и Сердар познакомились в 2018 году, когда Азмун выступал за «Рубин». Пара встречалась два года, но после беременности девушки футболист отказался признавать ребёнка, и пара рассталась.

По словам Алии, он перечислял средства на содержание ребёнка, но небольшие — в размере 12 тысяч рублей в месяц.

Осенью 2021 года Алия обратилась в суд, чтобы получить по закону 25% доходов футболиста в качестве алиментов. Это порядка 750 тысяч евро в год (63 млн рублей). В декабре состоялось первое заседание суда, на которое ни игрок, ни его представители не явились.