Бывший игрок мадридского «Реала» Робиньо получил тюремный срок за групповое изнасилование. События произошли в Италии в 2013 году, но наказание он проведет на своей родине, в Бразилии.

По информации UOL, в момент совершения преступления спортсмен выступал за «Милан». Робиньо оказался одним из участников дела по изнасилованию представительницы Албании.

Известно, что заключение суда он получил еще пять лет назад, но затем начались попытки адвокатов спасти его от реального срока в тюрьме. Сейчас, после подтверждения приговора, итальянская сторона требует у Бразилии выдачи футболиста. Латиноамериканская страна не признает экстрадицию, в связи с чем европейский суд может назначить только наказание в Бразилии.

Робиньо играл за «Реал» с 2005 по 2008 год и дважды становился чемпионом Испании.