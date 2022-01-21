Сегодня, 22 января, в итальянском Антхольце состоится мужской масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Гонка начнётся в 14:50 по московскому времени.

В масс-старт отобрались сразу пять представителей России: Александр Логинов (стартовый номер 4, ряд 2), Эдуард Латыпов (номер 10, ряд 4), Карим Халили (номер 19, ряд 7), Даниил Серохвостов (номер 22, ряд 8), Антон Бабиков (номер 26, ряд 9).

Этот масс-старт станет последним перед Олимпиадой в Пекине.

Напомним, что 20 января в мужской индивидуальной гонке победу одержал Антон Бабиков. Карим Халили занял пятое место, а Александр Логинов — седьмое.