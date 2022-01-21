Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из борьбы за титул на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. В третьем круге он проиграл пятой ракетке мира Рафаэлю Надалю.

Встреча продолжалась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу испанца.

Хачанов сделал 14 эйсов и совершил три двойные ошибки. В его активе – 1 из 5 реализованных брейк-пойнта. 20-кратный чемпион ТБШ четыре раза подал навылет, шесть раз ошибся и взял 5 из 15 брейков.

Соперником Надаля в 1/8 финала Australian Open будет победитель матча Аслан Карацев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция).

Вторую половину прошлого сезона Надаль пропускал из-за травмы, впервые выступив в декабре на выставочном турнире в Абу-Даби. В январе он выиграл турнир ATP в Мельбурне.