21-летняя представительница сборной Индии Тара Прасад сообщила, что не против посотрудничать с российским тренером Этери Тутберидзе. Она рассказала об этом во время выступления на чемпионате четырех континентов в Эстонии.

В короткой программе спортсменка заняла 20-е место. Она набрала 43,31 балла, сделав три тройных прыжка с недокрутами.

«Я слышала об Этери Тутберидзе. Хотела бы к ней на сборы? А я не знаю, как это сделать, как туда попасть.

В теории — конечно, хотела бы, если есть возможность. Я очень ценю все то, что она делает», — цитирует Прасад «Спорт-Экспресс».

Фигуристка принимала участие в олимпийском отборе, но не получила путевку на Игры в Пекин. Известно, что Прасад тренируется в США.