Экс-первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова в третьем круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу испанца Рафаэля Надаля.

«Что не получилось у Хачанова в матче с Надалем? А у него должно было получиться? Мы, конечно, на это рассчитывали, но хорошо, что Карену удалось сыграть четыре сета. Матч хорошо смотрелся по телевизору. В ключевые моменты сказывались опыт и класс Надаля», — цитирует Кафельникова Чемпионат.

Специалист отметил, что россиянин совершил много ошибок в решающем сете и дал возможность сопернику выйти вперед.

В следующем круге Надаль сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия) – Адриан Маннарино (Франция).