Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке в Антхольце на седьмом этапе Кубка мира. Три российские спортсменки допустили 15 промахов в сумме.

Победительница взяла только одну штрафную минуту, а ее соотечественница, занявшая второе место, Жулия Симон промахнулась дважды. Третьей стала шведка Мона Брорссон, она проиграла 1.37,2 на финише.

Лучшей из представительниц России стала Ульяна Нигматуллина. У нее – попадание в топ-10, два промаха и проигрыш в 2 минуты и 58 секунд.

Валерия Васнецова с семью минутами штрафа заняла 63-ю строчку, Ирина Казакевич с шестью – 65-ю.

Напомним, Светлана Миронова, Анастасия Шевченко и Кристина Резцова пропускали индивидуальную гонку по медицинским показаниям.