Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не станет менять команду в текущее трансферное окно. Этой зимой он продолжит выступать за коллектив из Бергамо.

Ранее сообщалось, что его ждут на медосмотре в «Дженоа». Однако трансфер сорвался из-за проблем «Аталанты» с составом.

По информации источника, Миранчук не уйдет в аренду из-за увольнения тренера «Дженоа» Андрея Шевченко. Именно он был заинтересован в приходе спортсмена. Команда собиралась выплатить «Аталанте» 2,5 миллиона евро.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020 года, перейдя из «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник сыграл в 11 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи.