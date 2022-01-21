Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Муравьева с ошибкой исполнила произвольную программу на Первенстве России по фигурному катанию в Саранске.

В самом начале программы «Великий Гэтсби» Муравьева исполнила тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, затем зашла на еще один тройной аксель, но выехала в степаут. После этого последовали двойной аксель и тройной риттбергер.

Во второй половине программы фигуристка прыгнула каскады из тройного лутца и тройного тулупа, тройного флипа и сальхова через ойлер, а с заключительного прыжка упала — сольного тройного лутца.

Судьи оценили прокат Муравьевой в произвольной программе в 142,26 балла, в сумме за два проката фигуристка «Ангелов Плющенко» получила 211,62 балла. Это текущее первое место, но впереди выступления еще пяти участниц.