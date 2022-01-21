Аделия Петросян завершила выступление с произвольной программой на первенстве России по фигурному катанию в Саранске. Представительница Москвы неудачно приземлила фирменные квады в начале программы.

Спортсменка выступала в последней разминке. После попыток сделать четверные риттбергеры она прыгнула каскад тройной риттбергер+двойной тулуп, тройной флип + тройной тулуп, тройной флип+ ойлер+ ьройной сальхов. Финальным элементом стал тройной лутц.

Судьи оценили выступление спортсменки в 130,28 балла. Петросян заняла промежуточное третье место.

В первый день турнира она заработала 71,97 балла и располагалась на третьем месте.

Ученица Этери Тутберидзе впервые исполнила четверной риттбергер на соревнованиях в ноябре на этапе Кубка России.

Далее в произвольной программе выступят Софья Самоделкина и Софья Акатьева.