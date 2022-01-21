Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина откатала произвольную программу на Первенстве России по фигурному катанию 2022 в Саранске.

После короткой программы Жилина шла на четвертой строчке.

В начале проката фигуристка сделала двойной аксель, после чего зашла на четверной сальхов, но упала с него. После этого в программе стоял четверной тулуп, но Жилина упала и с него. Затем фигуристка прыгнула тройной флип.

Во второй половине программы Вероника Жилина исполнила сольный тройной лутц, допустила еще одно падение с четверного тулупа. Последним элементом шел каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Судьи оценили прокат Жилиной в 111,07 балла, в сумме она набрала 180,98 балла. Это текущее девятое место.