Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объявил состав на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). В команде обновили позицию финишера и не взяли в четверку Светлану Миронову.

Национальную команду представят Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Женская эстафета состоится завтра, 22 января. Ее начало назначено на 17:00 по московскому времени.

В прошедшей женской индивидуальной гонке лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, она заняла 10-е место. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич стали 63-й и 65-й в финишном протоколе. Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко не участвовали в гонке по медицинским показаниям.