Российская фигуристка, ученица СШОР ЦСКА Софья Самоделкина откатала произвольную программу на Первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске.

После короткой программы Самоделкина шла на втором месте вслед за Софьей Акатьевой.

Свою программу Самоделкина начала с четверного лутца, упав с этого прыжка. После этого фигуристка зашла на четверной сальхов, но приземлила его в степаут. Затем в программе стоял тройной риттбергер и двойной аксель — их фигуристка также прыгнула чисто.

Во второй половине программы Самоделкина исполнила каскад из тройного лутца и тройного тулупа, затем повторила его и прыгнула каскад тройной флип-ойлер-тройной сальхов.

Судьи оценили прокат Самоделкиной в 138,22 балла, её результат в сумме за два проката — 213,73 балла. Это текущее первое место.