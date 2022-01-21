Софья Акатьева закрывала произвольную программу на первенстве России по фигурному катанию в Саранске. Спортсменка из Москвы стала чемпионкой страны.

Спортсменка выступала последней в заключительной разминке. Она начала прокат с трикселя, затем прыгнула четверной тулуп, удержалась и не упала. Далее был каскад из четверного сальхова и тройного тулупа и одиночный тройной риттбергер. Во второй половине программы Акатьева прыгала связки тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц + ойлер + тройной сальхов.

Судьи оценили выступление спортсменки в 158,25 балла. В первый день турнира она заработала 78,84 балла и занимала первое место.

В текущем сезоне она дважды выигрывала этапы юниорского Гран-при в Польше и России.