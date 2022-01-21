Российский теннисист Аслан Карацев закончил выступление на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. В третьем круге соревнований он проиграл французу Адриану Маннарино.

Матч продолжался 4 часа и 37 минут и завершился в пользу иностранца со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4.

За четыре сета Карацев совершил 16 эйсов и шесть двойных ошибок. В его активе – 3 из 9 реализованных брейк-пойнта. Соперник 11 раз подавал навылет и отметился двумя ошибками.

В четвертом круге Маннарино сыграет против Рафаэля Надаля. Матч запланирован на завтра, 22 января.

Ранее сетку турнира покинул Карен Хачанов. Именно он проиграл будущему сопернику Маннарино из Испании.