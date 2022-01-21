Фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров на турнире в Саранске. В тройку сильнейших также вошли Софья Самоделкина и Софья Муравьева.

Акатьева выиграла титул во второй раз подряд. Сегодня, в произвольной программе она прыгнула два квада и набрала 88,20 балла за технику. Ее сумма за два дня составила 237,09 балла.

Второй стала Софья Самоделкина, тренирующаяся в СШОР ЦСКА им. С.А. Жука. Ее выступление судьи оценили на 213,73 балла. В топ-3 попала ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева с оценкой в 211,62 балла.

Чемпионат России среди юниоров продолжают соревнования спортивных пар и танцоров.

Первенство мира состоится в марте в Софии (Болгария).