Мужская сборная России по гандболу продолжает серию поражений в основном раунде на чемпионате Европы. Сегодня, 21 января, подопечные Велимира Петковича уступили испанцам со счетом 25:26.

Ранее команда проиграла сборной Швеции с результатом 23:29 в пользу иностранцев. Сборная Испании пока выиграла все три своих встречи.

Итог игры определялся на последних секундах. Россияне заработали, но не реализовали пенальти.

В следующем матче отечественная сборная встретится с представителями Польши. Игра пройдет в воскресенье, 23 января. Чуть позже запланирован матч против немцев в том же основном раунде.

На групповой стадии российские гандболисты обыграли команды Литвы (29:27), Норвегии (23:22) и Словакии (36:27).