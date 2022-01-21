Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович присоединился к коллективу казанского «Рубина». О его трансфере стало известно сегодня, 21 января.

По информации пресс-службы нового клуба в Твиттере, контракт игрока рассчитан до 2025 года.

Лисакович ранее выступал за железнодорожников, перейдя к ним летом 2020 года из солигорского «Шахтёра». В текущем сезоне за 21 матч во всех турнирах белорусский футболист забил два гола и отдал две результативные передачи. Прошлый контракт нападающего истекал только в 2024 году.

В зимнее трансферное окно «Локомотив» попрощался с форвардом Федором Смоловым и взял игрока сборной Чехии Яна Кухту на позицию россиянина. Сейчас в сфере их интересов находится Вильсона Изидор из «Монако».