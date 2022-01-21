Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов оценил выступление отечественной команды на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Лучший результат показала Ульяна Нигматуллина, став десятой.

Валерия Васнецова и Ирина Казакевич стали 63-й и 65-й соответственно. Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко пропускали старт по медицинским показаниям.

«Ногами шли нормально. Задачу, наверное, неправильно поставили или неправильно поняли — идти ровно, спокойно, привыкнуть к горам. Видимо, перемандражили, судя по тому, как их трясло на пристрелке», — заявил Шашилов в эфире Матч ТВ.

Также наставник отметил, что Казакевич упала на последнем круге и, возможно, сломала винтовку.

Все спортсменки, выступающие в индивидуальной гонке, ранее были включены в олимпийский состав сборной России.