Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила победу Софьи Акатьевой на чемпионате России среди юниоров в Саранске. Она поздравила спортсменку со вторым успехом подряд.

Фигуристка набрала 237,09 балла за два дня турнира.

«Умничка! Поздравляю Софью Акатьеву с победой второй год подряд. Она молодчина. Без сомнений, что Россия остаётся кузницей талантов. Наши девушки самые лучшие», — приводит слова Тарасовой Чемпионат.

Акатьева опередила ближайшую преследовательницу Софью Самоделкину на 23 балла. В тройку также вошла ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева.

На соревнованиях в Саранске формировалась сборная команда на чемпионат мира среди юниоров в Болгарии. Проведение турнира в Софии запланировано на март.