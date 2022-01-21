Нападающий «Зенита» Иван Сергеев выбрал игровой номер, под которым будет выходить на поле в составе новой команды. Сообщается, что форвард остановился на числе «33».

По информации пресс-службы клуба в Telegram, он взял его во время сборов в Дубае (ОАЭ).

«Официально: Иван Сергеев будет выступать за «Зенит» под номером «33». В разное время игровую форму с этим номером носили Максим Деменко, Михаил Козлов, Павел Игнатович, Милан Родич, Андрей Панюков и Эрнани», — говорится в сообщении «Зенита».

Сергеев перешел в состав сине-бело-голубых в начале января из «Крыльев Советов». Ранее он играл за «Строгино», «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо».

Напомним, в первом товарищеском матче года «Зенит» обыграл «Эмирейтс» (3:0).