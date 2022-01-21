Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился впечатлениями после завершения женской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победительницей стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей из россиянок была Ульяна Нигматуллина, занявшая 10-е место в финишном протоколе. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич оказались ниже топ-60.

«Всё печально, никаких проблесков нет. До Олимпиады остаётся совсем мало времени. Нигматуллина в десятку залезла — уже какая-то отдушина. Казакевич, Васнецова, к сожалению, никак. Шашилов заявлял, что на Олимпиаде всё будет… дай Бог, конечно, но очень сомнительно», – цитирует Васильева Чемпионат.

На этапе в Италии в этот уик-энд также запланированы масс-старт и классическая эстафета. Олимпийские Игры в Пекине стартуют 4 февраля.