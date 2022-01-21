Министерство спорта Украины посоветовало участникам олимпийской национальной команды не появляться на фотографиях с российскими спортсменами на Играх-2022 в Пекине.

По информации Матч ТВ, ведомство рекомендовало атлетам не только отказаться от подобных кадров, но и не давать интервью на русском языке. О том, будет ли этот процесс контролироваться, не сообщается.

Инцидент с совместным снимком произошел на летней Олимпиаде в Токио. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих сделали совместное селфи после соревнований на стадионе. После этой ситуации в СМИ было много критики призера турнира.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Китае пройдут с 4 по 20 февраля.