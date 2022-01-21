Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачете индивидуальных гонок по итогам двух стартов на Кубке мира сезона 2021/22.

Сегодня, 21 января, на этапе в итальянском Антхольце завершились соревнования в самой продолжительной личной дисциплине. Женщины преодолели 15 километров с четырьмя огневыми рубежами и разыграли приз.

Победу во второй и заключительной гонке текущего розыгрыша Кубка мира одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Представительница Чехии Маркета Давидова допустила три промаха, финишировала шестой, но по количеств очков опередила соперниц в рейтинге. В первой гонке сезона она выигрывала золото. В сумме она набрала 98 баллов.

В этом списке лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина с результатом в 71 очко.