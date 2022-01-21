Чемпионат мира по водным видам спорта, запланированный на май 2022 года, может быть перенесен на следующий год из-за эпидемиологической обстановки в мире. Турнир должен был пройти в японской Фукуоке.

По информации сайта Swim Channel’s, международная федерация плавания хочет вновь отложить проведение мундиаля. Впервые он назначался на май 2021 года.

Ожидается, что теперь чемпионат мира по плаванию по длинной воде состоится в июле 2023 года. В связи с этим переносом могут сместиться даты других крупных турниров организации. Теперь мундиаль в Дохе (Катар) пройдет не в конце 2023 года, в начале олимпийского 2024-го.

Отмечается, что изменения не коснутся турниров в России. В этом году в Казани должны состояться первенство мира и чемпионат мира по короткой воде.