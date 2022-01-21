Сборная России обыграла команду Словакии на старте чемпионата Европы по мини-футболу. Отечественные спортсмены начали соревнования в Нидерландах с уверенной победы.

Встреча группы С на стадионе «Зигго Доум» в Амстердаме завершилась со счетом 7:1 в пользу россиян.

В составе российской команды Артем Антошкин сделал хет-трик. Также дублем отличился Антон Соколов. По одному голу себе на счет записали Робиньо и Иван Милованов.

Единственный мяч словаков забил Петер Козара. Он отметился на третьей минуте встреч и открыл общий счет.

В группу С также попали сборные Хорватии и Польши. Они начинают матч сегодня, 21 января в 21:30 по московскому времени.