Заслуженный тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о главной опасности для своих подопечных перед Олимпиадой в Пекине. Наставник переживает из-за омикрона.

Жулин работает с чемпионами Европы 2022 года Викторией Синицыной и Никитой Кацалаповым. Дуэт выступает в соревнованиях спортивных пар.

«Самая большая точка риска – омикрон. Не дай бог, его получить – это ведь десять дней карантина. А спина. Да, грыжа, да, она есть, но ее можно локализовать», – приводит слова Жулина «Комсомольская правда».

Напомним, на чемпионате России в декабре пара снялась после короткой программы из-за боли в спине у партнера. У фигуриста произошел рецидив старой травмы. Позже они приняли участие в чемпионате Европы в Эстонии и взяли золото.