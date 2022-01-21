Пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев лидирует в дисциплине спортивных дуэтов на чемпионате России среди юниоров. Фигуристы набрали 74,30 балла за короткий прокат.

Судьи оценили их компоненты на 34,31 и технику на 39,99. Отрыв представителей Пермского края от второго места составляет менее трех баллов. Их ближайшие преследователи – москвичи Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, они получили 71,60. В топ-3 также вошли Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков с результатом в 70,04 балла. Они также приехали на соревнования в Саранск из Пермского Края.

Произвольная программа у дуэтов запланирована на завтра, 22 января. Старт прокатов назначен на 14:40 по московскому времени. В заключительный день соревнований медали разыграют и танцоры.