Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин поделился ожиданиями от Олимпийских Игр-2022 в Пекине. Он рассчитывает, что сборная точно возьмет пять медалей.

Наставник предположит, что решения по участникам командного турнира будет принято в последние дни перед стартами. По его словам, решающим станет сбор команды в Красноярске.

«Ох, это дело неблагодарное (о прогнозе). Очень надеюсь на … Медалей золотых или вообще? Командник берем? Штук пять точно», – приводит слова Жулина «Комсомольская правда».

Состав команды был сформирован по итогам чемпионата России и Европы. В него вошли и запасные участники сборной. Олимпийские Игры начнутся в Китае 4 февраля.