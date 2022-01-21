Российская теннисистка Елизавета Дёмина получила временную дисквалификацию на участие в ближайших соревнованиях. В ее допинг-пробе был найден мельдоний.

Об отстранении сообщает ITF Tennis. По информации источника, 20-летняя спортсменка не сможет выступать до вынесения решения по ее делу. В случае признания вины будет определен точный срок дисквалификации.

Запрещенный препарат обнаружили в пробе мочи Дёминой с всероссийских соревнований в Казани. Турнир проходил в столице Татарстана в ноябре 2021 года.

Срок ее дисквалификации начался сегодня, 21 января. Отмечается, что она сохраняет право обратиться к председателю Независимого трибунала. Пока она получила только предварительное уведомление.

В прошедшем сезоне Дёмина выступала на турнирах в России и Египте.