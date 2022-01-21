Сегодня, 22 января, на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце пройдет женская классическая эстафета 4 по 6 километров. Спортсменки пробегут эту дистанцию с двумя огневыми рубежами на каждом этапе.

Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени.

Первой будет стартовать Валерия Васнецова, она передаст эстафету экс-финишеру Кристине Резцовой. Затем ее сменит Ирина Казакевич, а на последнем этапе будет бороться Ульяна Нигматуллина. Биатлонистки выступят под третьим номером.

В текущем сезоне россиянки уже брали награды в классических эстафетах. На этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене национальная сборная была второй. На прошлом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) россиянки в этой дисциплине стали третьими.