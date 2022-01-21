Французский биатлонист Эмильен Жаклен анонсировал пропуск гонок этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Вице-лидер общего зачета текущего сезона сообщил, что дальше будет стартовать только на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Спортсмен поделился новостью в своих социальных сетях. Известно, что он не выйдет на эстафету и масс-старт.

«Голова и тело сейчас работают не так, как следует. Почему? Трудно сказать. Встретимся на Играх. До тех пор я сделаю все возможное, чтобы вернуться еще сильнее, чем я был на старте сезона», — написал Жаклен на своей странице в Instagram.

Напомним, завтра, 22 января, состоится мужской масс-старт. Его начало запланировано на 14:50 по московскому времени.