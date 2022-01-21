Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о вакцинации биатлонистов национальной команды. Он прокомментировал требования IBU после инцидента с карантином Эдуарда Латыпова.

Биатлонист не был привит европейской вакциной и мог остаться на самоизоляции в Германии. После двух отрицательных тестов Латыпов прибыл на этап Кубка мира в Антхольц.

«Нас уверяли, что наш «Спутник V» признают на равных с другими вакцинами на всех кубковых гонках. А потом уже пошли различные варианты, из-за которых спортсмены оказываются в неравных условиях. Иностранцы в этом плане более привилегированные», – цитирует Каминского Metaratings.

По его словам, четыре человека из команды сделали прививки вакциной Pfizer, потом двое заболели. Большинство в команде привиты «Спутником», из них заболел только один.

Напомним, перед началом сезона Международный союз биатлонистов подтверждал одобрение всех вакцин.