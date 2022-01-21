Нападающий «Монако» Вильсон Изидор скоро присоединится к московскому «Локомотиву». Игрок уже прошел медосмотр и готов к подписанию контракта.

О деталях будущего трансфера сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи. По информации источника, переход завершится завтра, 22 января.

Ранее сообщалось, что его контракт будет рассчитан на 4,5 года. По обновленным данным, московский клуб заплатит за Изидора 3 млн евро. «Монако» получит 0,5-1 млн евро в виде бонусов.

В текущем сезоне футболист принял участие в 12 матчах за «Монако», забил один гол и отдал результативную передачу. Игрок входит в национальную сборную Франции по своему возрасту.