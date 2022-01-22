На первенстве России по фигурному катанию сегодня, 22 января, состоятся соревнования танцевальных дуэтов. Юниоры покажут произвольные прокаты.

Начало заключительного дня турнира назначено на 12:00 по московскому времени.

После ритм-танца лидирует пара Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол с оценкой в 72,95 балла. Спортсмены, тренирующиеся в московском «Мегаспорте», не смогли сильно оторваться от соперников в турнирной таблице.

Вторыми идут Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, их выступление оценили на 72,81 балла.

На третьем месте — Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с результатом в 71,46 балла за ритм-танец.

В топ-5 также вошли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Алиса Овсянкина и Матвей Самохин.