Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Министерства спорта Украины о запрете фотографий с российскими спортсменами на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Пока совет ведомства не подтвержден документальным приказом. Кроме этого, украинские чиновники предостерегли спортсменов сборной от интервью на русском языке.

«А нам какое дело, что они говорят? Почему мы должны вмешиваться в украинский язык? Мы говорим на русском языке, они на украинском, англичане на английском, в чём дело то? Журналисты, если знают, что такие правила, не спросят на русском языке», – цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Напомним, на летней Олимпиаде в Токио российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих сделали совместное селфи после соревнований на стадионе. Ситуация подняла критику в сторону призера Игр.