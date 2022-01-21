Фигуристы Софья Акатьева и Илья Яблоков выиграли золото первенства России в Саранске в одиночном катании. Теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев не смогли пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии. Самые интересные новости спорта за 21 января – в традиционном дайджесте NVsport.

Акатьева выиграла первенство России, на пьедестале – еще две Софьи

Фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала чемпионкой России среди юниоров на турнире в Саранске. В тройку сильнейших также вошли Софья Самоделкина и Софья Муравьева.

Илья Яблоков стал чемпионом России среди юниоров, упав с трех квадов

В Саранске продолжается чемпионат России среди юниоров. Сегодня, 21 января, с произвольной программой выступили юноши. Первое место занял Илья Яблоков.

Хачанов завершил выступление на Australian Open, проиграв Надалю

Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из борьбы за титул на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. В третьем круге он проиграл пятой ракетке мира Рафаэлю Надалю.

Карацев покинул Открытый чемпионат Австралии вслед за Хачановым

Российский теннисист Аслан Карацев закончил выступление на турнире «Большого шлема» в Мельбурне. В третьем круге соревнований он проиграл французу Адриану Маннарино.

Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, у россиянок – 15 минут штрафа

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше одержала победу в индивидуальной гонке в Антхольце на седьмом этапе Кубка мира. Три российские спортсменки допустили 15 промахов в сумме.

Овечкин увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:4). Это позволило россиянину увеличить отрыв от преследователей в гонке бомбардиров.

Сборная России по мини-футболу не оставила шансов словакам в первой игре ЧЕ

Сборная России обыграла команду Словакии на старте чемпионата Европы по мини-футболу. Отечественные спортсмены начали соревнования в Нидерландах с уверенной победы.

Сборная России уступила испанцам на чемпионате Европы по гандболу

Мужская сборная России по гандболу продолжает серию поражений в основном раунде на чемпионате Европы. Сегодня, 21 января, подопечные Велимира Петковича уступили испанцам со счетом 25:26.