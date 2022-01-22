На первенстве России по фигурному катанию сегодня, 22 января, в заключительный день соревнований пройдет произвольная программа спортивных пар.

Старт прокатов юниоров назначен на 14:40 по московскому времени.

После короткой программы первое занимает дуэт Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Они лидируют с результатом в 74,30 балла. Вторыми в турнирной таблице идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,60). Тройку сильнейших замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (70,04).

В последней разминке также появятся Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев.

По итогам этих соревнований будет сформирована команда для поездки на чемпионат мира среди юниоров. Турнир состоится в Софии (Болгария) в марте.