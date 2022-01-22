Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сделал два ассиста в матче против «Чикаго Блэкхоукс» в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда одержала победу с крупным счетом.

Встреча в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась с результатом 5:1 в пользу гостей.

Капризов отличился уже в первом периоде и оба раза помогал Райану Хартману. Также за команду забили Маркус Фолиньо, Кален Эддисон и Брэндон Дюхайм. Пас для последнего гола отдал российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов.

В составе проигравших единственную шайбу забросил Дилан Строум.

«Миннесота Уайлд» занимает промежуточное пятое место в таблице Западной конференции, «Чикаго Блэкхоукс» – один из аутсайдеров рейтинга.