«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Гости выиграли с помощью хет-трика форварда Сидни Кросби и голевой передачи россиянина Евгения Малкина.

Игра в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась со счетом 2:5.

Счет был открыт на первой минуте после гола Брайана Дюмулена. Кроме него за гостей забивали Майк Мэтисон и трижды Сидни Кросби. Евгений Малкин оформил ассист и был на площадке почти 20 минут. Всего на его активе – три броска.

В составе проигравших отметились Густав Нюквист и Бун Дженнер. Нападающий Егор Чинахов провел на льду 8 минут и 4 секунды и заработал коэффициент полезности «-1».