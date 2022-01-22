Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Спортсменка выступает с представительницей Словакии Викторией Кужмовой в парном разряде.

Дуэт обыграл Нао Хибино (Япония) и Алицию Росольска (Польша) в двух сетах со счётом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час и 11 минут.

Ранее пара одержала победу над Варварой Грачёвой (Россия) и Ангелиной Калининой (Украина) с результатом 6:2, 6:4.

Далее они встретятся с соперницами из Японии Суко Аоямой и Эной Шибахарой. Матч запланирован на завтра, 23 января в 03:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня в одиночном разряде выступят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова.