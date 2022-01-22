«Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду во встрече регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей результативными действиями отметился российский нападающий Андрей Свечников.

Матч на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершился победой хозяев со счётом 6:3.

Среди триумфаторов голы забили Винсент Трошек, Сет Джарвис, Йеспер Фаст, Себастьян Ахо, Нино Нидеррайтер и Тони Деанджело. У Андрея Свечникова две голевые передачи в первом и втором периоде.

Среди их соперников отличились Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Грег Маккегг. Александр Георгиев провел на площадке 59 минут 34 секунды и оформил 29 сейвов. Российский форвард Артемий Панарин помог забить первую шайбу.

Обе команды входят в топ-4 в таблице Восточной конференции.