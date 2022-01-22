Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин отразил все броски во встрече «Нью-Йорк Айлендерс» — «Аризона Койотис» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Матч на UBS Арене в Нью-Йорке закончился крупной победой хозяев с результатом 4:0.

В составе хозяев дублем отличился Брок Нельсон, по шайбе забросили Остин Чарник и Скотт Мейфилд. Вратарь Илья Сорокин записал себе в актив все 17 бросков игры, оформив четвертый шатаут в текущем сезоне.

Защитник «Койотис» Илья Любушкин был на льду 19 минут и 14 секунд, сделал два броска и провел две минуты на скамейке штрафников за опасный удар клюшкой.

«Айлендерс» продлили серию побед до трех, «Аризона» осталась с третьим поражением за пять последних игр.