Двукратный призёр Олимпиады неоднократная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая опубликовала собственный вариант расстановки участников сборной России на командный турнир на Игры-2022 в Пекине.

Экс-спортсменка поделилась своими размышлениями в социальной сети.

«Я считаю, что у нас в этом году есть огромный шанс выиграть в командном турнире! Я бы расставила наших спортсменов следующим образом:

— Валиеву в короткую программу;

— Щербакову в произвольную;

— Кондратюка и в короткую, и в произвольную;

— В парах — Тарасову и Морозова;

— В танцах я бы сделала второю замену и поставила бы Синицину / Кацалапова и Степанову / Букина», – написала Слуцкая на странице в Instagram.

Олимпийские Игры стартуют 4 февраля в Китае.